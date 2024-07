Malesia: A.Menarini lancia campagna per la salute cognitiva in collaborazione con CARiNG Pharmacy e ACT4Health

29 Luglio 2024_ A.Menarini, azienda italiana con oltre 135 anni di storia, ha avviato una campagna in Malesia per sensibilizzare sulla diagnosi precoce del Mild Cognitive Impairment (MCI), in collaborazione con Farmasi CARiNG e ACT4Health. La campagna, intitolata "Catch Mild Cognitive Impairment Early: Act Now, Remember More", mira a promuovere screening e consapevolezza riguardo ai problemi cognitivi, particolarmente tra gli anziani. Attraverso test visivi e cognitivi, i partecipanti possono valutare il loro stato di salute cognitiva e ricevere supporto medico se necessario. La notizia è stata riportata da www.syamimisaad.com. Questa iniziativa sottolinea l'importanza della salute mentale e cognitiva, un tema di crescente rilevanza anche in Italia, dove simili campagne sono in atto per affrontare il deterioramento cognitivo.