Malesia: Angkasawan indosserà una tuta Prada per la missione Artemis 3 della NASA

17 Ottobre 2024_ Gli astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA, prevista per settembre 2026, indosseranno tute spaziali progettate in collaborazione con il marchio italiano Prada. Queste tute, destinate a esplorare il Polo Sud lunare, presenteranno un design innovativo con elementi di colore grigio e strisce rosse, ispirati alla barca Luna Rossa, sponsorizzata da Prada. La tuta è progettata per resistere a temperature estreme e garantire il massimo comfort e protezione agli astronauti durante la loro missione. La notizia è stata riportata da mykmu.net. Questo progetto rappresenta un importante connubio tra ingegneria spaziale e moda italiana, sottolineando l'eccellenza del design italiano anche in ambiti scientifici.