Malesia: Annuncio imminente sull'aumento salariale per i dipendenti pubblici

26 Giugno 2024_ Il Primo Ministro della Malesia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha annunciato che il nuovo tasso di aumento salariale per i dipendenti pubblici sarà reso noto prima della presentazione del Bilancio 2025, prevista per ottobre. Anwar ha sottolineato che è passato troppo tempo senza un adeguamento salariale per i dipendenti pubblici, che lavorano duramente senza ricevere una giusta ricompensa. Ha ribadito la sua posizione intransigente sulla questione durante una recente sessione parlamentare. L'annuncio è atteso con impazienza dai dipendenti pubblici, che sperano in un riconoscimento del loro impegno. Lo riporta Berita Harian. La decisione potrebbe avere un impatto significativo sul morale e sulla produttività del settore pubblico malese.