Malesia: Anwar accetta l'invito di Putin a partecipare al summit BRICS

05 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha accettato l'invito del presidente russo Vladimir Putin a partecipare al prossimo summit dei BRICS, un gruppo di paesi emergenti che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Questa partecipazione potrebbe aprire la strada per l'adesione della Malesia al gruppo, che mira a rafforzare la cooperazione economica e politica tra i suoi membri. Anwar ha anche dichiarato che la Malesia è libera di collaborare con tutti i paesi, sottolineando l'importanza di relazioni internazionali equilibrate. La notizia è stata riportata da thestar.com.my. La Malesia, un paese del sud-est asiatico, sta cercando di espandere la sua influenza e le sue alleanze globali in un contesto geopolitico in evoluzione.