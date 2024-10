1 ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha evidenziato la disparità nell'accesso all'istruzione di qualità, affermando che i figli delle famiglie benestanti ricevono più sostegno governativo rispetto a quelli delle famiglie povere. Anwar ha sottolineato che la maggior parte dei beneficiari di tali agevolazioni sono membri dell'élite, come funzionari pubblici di alto livello e imprenditori noti, i cui figli frequentano le migliori scuole grazie a finanziamenti statali. Ha inoltre affermato che tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro origine etnica, dovrebbero contribuire al pagamento delle tasse universitarie, in particolare per i corsi di ingegneria. La notizia è stata riportata da 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh). Anwar ha quindi sollecitato una revisione delle politiche educative per garantire un accesso equo all'istruzione per tutti i cittadini malesi.