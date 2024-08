Malesia: Anwar e Modi rafforzano la cooperazione economica tra Malesia e India

25 Agosto 2024_ Durante un incontro bilaterale, il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim e il suo omologo indiano Narendra Modi hanno discusso di una cooperazione più stretta in vari settori, tra cui economia digitale, intelligenza artificiale e sicurezza alimentare. Il Ministro del Commercio e dell'Industria, Tengku Zafrul, ha annunciato che l'Accordo di Cooperazione Economica Completa Malesia-India (MICECA) sarà aggiornato per includere nuove aree di collaborazione. Entrambi i leader hanno stabilito un termine di tre mesi per identificare i settori prioritari e definire i parametri per l'aggiornamento dell'accordo. Il commercio tra Malesia e India ha superato i 16,5 miliardi di dollari lo scorso anno, con opportunità significative nei settori delle tecnologie emergenti e delle energie rinnovabili, come riportato da bernama.com. La Malesia è il sesto esportatore mondiale di semiconduttori, mentre l'India è un importante partner commerciale, rappresentando l'11° mercato di esportazione della Malesia.