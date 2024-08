Malesia: Anwar Ibrahim accelera il processo di approvazione per attrarre investimenti esteri

30 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim ha annunciato l'intenzione di velocizzare il processo di approvazione per attrarre investimenti esteri e progetti di sviluppo a beneficio della popolazione. Durante la cerimonia di inaugurazione del Kerian Integrated Green Industrial Park (KIGIP), Anwar ha sottolineato l'importanza di confrontare le prestazioni del governo malese con quelle di altri paesi per valutare il progresso. Ha citato investimenti significativi da aziende come Infineon Technologies, Google e Microsoft come esempi del successo della Malesia nel attirare investimenti. Anwar ha anche evidenziato la necessità di includere laureati in arti generali nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. La notizia è riportata da nst.com.my. La Malesia sta cercando di migliorare la propria competitività a livello internazionale, aprendosi a nuove opportunità di investimento e sviluppo.