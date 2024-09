Malesia: Anwar Ibrahim annuncia 13 milioni di RM per assistenza post-alluvione in Kedah

22 Settembre 2024_ Il Primo Ministro della Malesia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha annunciato un'allocazione di 13 milioni di RM per assistenza post-alluvione nello stato di Kedah. I fondi saranno utilizzati per aiuti, operazioni di pulizia e riparazione delle infrastrutture danneggiate. Di questi, 3 milioni di RM sono destinati specificamente al distretto di Kota Setar, mentre 10 milioni di RM copriranno l'intero stato. Anwar ha esortato le agenzie governative a coordinarsi per garantire un'azione rapida e ha confermato che ogni famiglia colpita riceverà un aiuto diretto di 2.000 RM. La notizia è stata riportata dal New Sunday Times. Il Primo Ministro ha anche elogiato la gestione delle alluvioni da parte delle autorità locali e ha visitato diversi centri di soccorso temporanei per valutare la situazione.