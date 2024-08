Malesia: Anwar Ibrahim annuncia aumento dei salari per i dipendenti pubblici

06 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha annunciato che questo mese svelerà le modalità per l'aumento dei salari dei dipendenti pubblici. Durante un evento a Bandar Sri Permaisuri, ha sottolineato che il sistema di retribuzione sarà presentato in dettaglio durante la presentazione del Bilancio 2024 a ottobre. Anwar ha evidenziato tre motivi principali per l'aumento, tra cui la necessità di un adeguamento dopo 12 anni senza revisioni salariali. La notizia è stata riportata da Harian Metro, e il nuovo sistema di retribuzione entrerà in vigore il 1° dicembre 2024, con la possibilità per i dipendenti di calcolare il loro nuovo stipendio tramite un'apposita calcolatrice.