Malesia: Anwar Ibrahim annuncia crescita economica e investimenti per il futuro

07 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha dichiarato che il governo continuerà a intensificare gli sforzi per garantire un paese stabile e un ecosistema favorevole agli affari. Durante una cerimonia in onore del compleanno ufficiale del Re della Malesia, Sultan Ibrahim, Anwar ha evidenziato la crescita economica del 5,9% nel secondo trimestre del 2024 e il recupero del Ringgit, che riflettono la fiducia degli investitori. Ha sottolineato l'importanza di garantire che i benefici della crescita economica raggiungano il popolo, attraverso il quadro economico Madani, che mira a una società socio-economica più equa. La notizia è riportata da thestar.com.my. Anwar ha anche promesso di migliorare l'accesso a istruzione di qualità, infrastrutture sanitarie e abitazioni a prezzi accessibili per migliorare la vita dei cittadini.