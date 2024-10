Malesia: Anwar Ibrahim annuncia il tema della presidenza ASEAN 2025

12 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha dichiarato che tutte le decisioni della Malesia durante la presidenza ASEAN del 2025 saranno prese per consenso, garantendo che tutte le voci dei membri siano ascoltate. Anwar ha anche presentato il tema della presidenza, 'Inclusione e Sostenibilità', che riflette l'impegno della Malesia per un progresso condiviso tra i paesi ASEAN. Il 2025 sarà un anno significativo, poiché si celebrerà il decimo anniversario della Comunità ASEAN e si introdurrà la Visione della Comunità ASEAN 2045. La notizia è stata riportata da Berita Harian, evidenziando l'importanza della cooperazione tra i paesi membri per mantenere la pace e la prosperità nella regione. La Malesia, un membro fondatore dell'ASEAN, gioca un ruolo cruciale nel promuovere l'unità e la stabilità nel sud-est asiatico.