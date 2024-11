Malesia: Anwar Ibrahim annuncia piani per rafforzare la cooperazione regionale in ASEAN

05 Novembre 2024_ La Malesia intende potenziare la cooperazione e il quadro regionale in vista della Presidenza ASEAN 2025. Il Primo Ministro, Datuk...

05 Novembre 2024_ La Malesia intende potenziare la cooperazione e il quadro regionale in vista della Presidenza ASEAN 2025. Il Primo Ministro, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha dichiarato che il Paese adotterà i principi di un futuro condiviso promossi dalla Cina per organizzare il Vertice ASEAN. Questo approccio consentirà alla Malesia di ospitare il Consiglio di Cooperazione ASEAN-Golfo (ASEAN-GCC), integrando il Vertice ASEAN-GCC e ASEAN-Cina. La notizia è stata riportata da Berita Harian. La Presidenza ASEAN è un'importante opportunità per la Malesia di rafforzare i legami con i Paesi membri e promuovere la stabilità e la crescita nella regione.