Malesia: Anwar Ibrahim chiede de-escalation delle tensioni in Medio Oriente

03 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha esortato tutte le parti coinvolte nel conflitto in Medio Oriente a ridurre urgentemente le ostilità. Ibrahim ha denunciato le aggressioni israeliane in Libano, Siria e Yemen, definendole tentativi deliberati di distogliere l'attenzione globale dalle atrocità commesse contro i palestinesi. Ha avvertito che la situazione attuale potrebbe innescare un ciclo pericoloso di azioni e reazioni, coinvolgendo ulteriori attori nel conflitto. La Malesia ha chiesto un'azione immediata per prevenire un conflitto regionale più ampio. La notizia è riportata dal New Straits Times. La Malesia, un paese del sud-est asiatico, ha storicamente sostenuto i diritti dei palestinesi e ha condannato le violenze in corso nella regione.