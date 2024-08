Malesia: Anwar Ibrahim conclude visita in India con investimenti da RM8 miliardi

21 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha concluso la sua visita ufficiale in India, ottenendo un potenziale commerciale...

21 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha concluso la sua visita ufficiale in India, ottenendo un potenziale commerciale di RM8 miliardi nel settore dell'olio di palma e prodotti chimici. Durante il viaggio, ha anche assicurato un impegno di investimento di RM4,5 miliardi da diverse aziende indiane, creando oltre 16.640 posti di lavoro. Anwar ha incontrato importanti aziende indiane come Tata Group e HCL Technologies, sottolineando l'importanza delle relazioni commerciali tra i due paesi. La visita è stata accolta con favore dal Primo Ministro indiano Narendra Modi, come riportato da Berita Harian. La Malesia, un importante produttore di olio di palma, sta cercando di espandere le sue opportunità commerciali a livello internazionale.