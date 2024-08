Malesia: Anwar Ibrahim conferma la solidità della cooperazione con UMNO e BN

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim ha dichiarato che la relazione e la cooperazione del Governo dell'Unità con i partiti della coalizione UMNO e Barisan Nasional (BN) continuano a essere positive. Anwar ha sottolineato che la collaborazione con UMNO è attualmente molto soddisfacente e ha espresso apertura a future discussioni costruttive. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo un intervento del presidente di UMNO, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, che ha esortato i membri a non lasciarsi influenzare da voci avverse. Questo incontro si è svolto durante il Summit delle Moschee Malese per Al-Aqsa e Palestina, in occasione della Giornata Mondiale delle Moschee. La fonte di questa notizia è bernama.com. UMNO, acronimo di United Malays National Organization, è uno dei principali partiti politici della Malesia, mentre Barisan Nasional è una coalizione di partiti che ha governato il paese per decenni.