Malesia: Anwar Ibrahim critica l'opposizione per la difesa dei sussidi ai ricchi

02 Novembre 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha criticato l'opposizione per la loro posizione sui sussidi, affermando che dovrebbero difendere la maggioranza della popolazione che beneficia di tali aiuti. Anwar ha sottolineato l'importanza di indirizzare i sussidi verso le fasce più vulnerabili, come piccoli commercianti, agricoltori e pescatori, piuttosto che verso i più abbienti. Durante un evento a Butterworth, ha chiarito che il governo sta ancora studiando la classificazione del gruppo T15, per garantire che i sussidi siano distribuiti in modo equo. La notizia è riportata da Berita Harian. Anwar ha anche negato di essere un 'Robin Hood', affermando che le sue politiche mirano a garantire un'equa distribuzione delle risorse e a non gravare sulle fasce più deboli della popolazione.