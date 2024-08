Malesia: Anwar Ibrahim critica Meta per la rimozione di contenuti su Ismail Haniyeh

01 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha condannato la decisione di Meta di rimuovere un video e un messaggio di condoglianze riguardanti il leader di Hamas Ismail Haniyeh, assassinato di recente. Anwar ha descritto l'azione di Meta come un atto di arroganza e un'offesa alla lotta del popolo palestinese, sottolineando l'assurdità di considerare pericoloso un messaggio di rispetto per un combattente per la libertà. Inoltre, ha esortato Meta a non essere complice del regime oppressivo di Israele, richiedendo una spiegazione e una scusa ufficiale. La rimozione dei contenuti è avvenuta un giorno prima della notizia della morte di Haniyeh a Teheran, Iran. La fonte di questa notizia è Berita Harian, un'importante testata giornalistica malese. La situazione evidenzia le tensioni tra le piattaforme social e le questioni politiche internazionali, in particolare riguardo al conflitto israelo-palestinese.