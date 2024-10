Malesia: Anwar Ibrahim esorta a combattere la corruzione e l'abuso di potere

5 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha invitato la popolazione a sostenere il governo nella lotta contro la corruzione e l'abuso di potere. Durante un discorso all'Universiti Pendidikan Sultan Idris, ha sottolineato che il governo non tollererà chi sottrae miliardi di ringgit dalle casse dello Stato. Anwar ha sfidato i leader passati che hanno accumulato ricchezze illecite a restituire il denaro rubato al popolo. Inoltre, ha lanciato la campagna 'Guru Bangsa' e ha premiato postumamente Tan Sri Zainal Abidin Ahmad per il suo contributo accademico. La notizia è riportata da The Sunday Post. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure politiche, tra cui il Ministro dell'Istruzione Superiore e il Ministro della Scienza, Tecnologia e Innovazione.