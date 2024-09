Malesia: Anwar Ibrahim esprime preoccupazione per le tensioni tra Stati Uniti e Cina

06 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha espresso preoccupazione per l'aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, sottolineando che la Malesia non può essere costretta a schierarsi. Anwar ha dichiarato che la Malesia è un partner commerciale importante per gli Stati Uniti, ma riconosce anche il ruolo significativo della Cina. Durante il Forum Economico Orientale a Vladivostok, ha evidenziato l'impegno della Malesia a mantenere relazioni equilibrate con entrambe le potenze. La notizia è stata riportata da bernama.com. Il Forum Economico Orientale si svolge dal 6 al 8 settembre 2024, ospitato dall'Università Federale del Far East in Russia.