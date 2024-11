Malesia: Anwar Ibrahim in visita di lavoro in Cina per discutere del Mar Cinese Meridionale

04 Novembre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim è in visita di lavoro in Cina, dove affronterà questioni chiave, in particolare...

04 Novembre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim è in visita di lavoro in Cina, dove affronterà questioni chiave, in particolare quelle relative al Mar Cinese Meridionale. Durante il suo soggiorno, Anwar avrà l'opportunità di chiarire la posizione della Malesia e condividere le percezioni pubbliche riguardo a questa problematica con il presidente cinese Xi Jinping. La visita, che durerà quattro giorni, include anche la partecipazione all'7° China International Import Expo a Shanghai, dove la Malesia è stata riconosciuta come Paese d'Onore. La notizia è riportata da The Borneo Post. Anwar ha già dichiarato l'impegno della Malesia a risolvere pacificamente le dispute nel Mar Cinese Meridionale, basandosi sul diritto internazionale.