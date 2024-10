Malesia: Anwar Ibrahim inaugura il primo centro dati di Google nel Paese

02 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha inaugurato oggi la cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione del primo centro dati e della regione cloud di Google in Malesia, con un investimento di 2 miliardi di dollari americani (8,29 miliardi di ringgit). Questo progetto rappresenta un passo significativo per la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico del Paese, contribuendo a creare opportunità economiche e posti di lavoro. La nuova infrastruttura di Google mira a supportare le aziende locali e a migliorare l'accesso ai servizi digitali per i cittadini malaysiani. La notizia è stata riportata da Berita Harian. L'iniziativa di Google è parte di un impegno più ampio per sostenere la crescita tecnologica in Malesia, un Paese in rapida evoluzione nel settore digitale.