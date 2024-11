Malesia: Anwar Ibrahim incontra il presidente egiziano El-Sisi per rafforzare i legami bilaterali

10 Novembre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha incontrato il Presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi al Palazzo Al-Ittihadiya durante la sua visita ufficiale in Egitto. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso di vari aspetti per rafforzare le relazioni strategiche tra Malesia ed Egitto, inclusi investimenti, commercio e cooperazione in settori come l'industria halal e l'energia rinnovabile. Anwar ha anche sottolineato l'importanza della collaborazione su questioni regionali, come la situazione in Palestina e in Libano, evidenziando il ruolo attivo che entrambi i paesi devono svolgere per promuovere la pace e la giustizia. La notizia è stata riportata da Berita Harian. La visita di Anwar in Egitto si inserisce in un contesto di crescente cooperazione tra i due paesi, mirata a beneficiare i rispettivi popoli.