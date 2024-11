Malesia: Anwar Ibrahim incontra Li Qiang a Shanghai per rafforzare i legami bilaterali

06 Novembre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha incontrato il Premier cinese Li Qiang a Shanghai, dove hanno discusso di cooperazione bilaterale e hanno firmato accordi significativi. Durante l'incontro, Anwar ha sottolineato l'importanza della condivisione della prosperità, in linea con i principi proposti dal Presidente cinese Xi Jinping. Il Primo Ministro ha anche espresso apprezzamento per il supporto della Cina alla partecipazione della Malesia nel gruppo BRICS. Le due figure di spicco sono state immortalate in una foto con lo sfondo della Torre della Perla Orientale, come riportato da 光华日报. Questo incontro segna un passo importante per rafforzare le relazioni tra Malesia e Cina, due nazioni con storiche interazioni economiche e culturali.