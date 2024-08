Malesia: Anwar Ibrahim intensifica la lotta contro la corruzione nelle agenzie governative

10 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha ordinato alla Commissione per la Prevenzione della Corruzione della Malesia (SPRM) e al Capo dell'Audit Nazionale di adottare misure più severe per combattere la corruzione all'interno delle agenzie governative. Questa iniziativa si allinea con le nuove linee guida sulla gestione e governance delle agenzie federali, entrate in vigore il 30 aprile scorso. Anwar ha sottolineato l'importanza di monitorare le violazioni delle norme di governance che coinvolgono il personale politico e i funzionari pubblici. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Questa azione rappresenta un passo significativo per migliorare la trasparenza e l'integrità nel settore pubblico malese, affrontando le preoccupazioni sulla corruzione che affliggono il paese.