Malesia: Anwar Ibrahim invita l'opposizione a negoziare sui fondi elettorali

9 Luglio 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha esortato l'opposizione a negoziare direttamente con il governo sui fondi per le circoscrizioni elettorali, evitando di complicare la questione in Parlamento. Anwar ha sottolineato che non ci sono condizioni che richiedono il supporto dell'opposizione al Primo Ministro per ottenere i fondi. La dichiarazione arriva in risposta alla richiesta del parlamentare Awang Hashim di accelerare l'assegnazione dei fondi. Recentemente, il parlamentare Syed Saddiq ha organizzato una marcia di 200 km per protestare contro il rifiuto del governo di assegnare fondi all'opposizione, raccogliendo circa 160.000 ringgit. Lo riporta 星洲日報. Anwar ha ribadito che il processo di negoziazione è una procedura normale in qualsiasi democrazia e ha invitato a mantenere un atteggiamento positivo e umile per facilitare le discussioni.