Malesia: Anwar Ibrahim lancia il piano PuTERA35 per il potenziamento dei Bumiputera

20 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha presentato il Piano di Trasformazione Economica Bumiputera 2035 (PuTERA35) a Putrajaya, sottolineando l'importanza della responsabilità e dell'efficienza nelle agenzie coinvolte. Anwar ha avvertito che le agenzie che non rispettano questi principi tradiscono la causa dei Bumiputera, un termine che si riferisce agli indigeni malesi. Il piano, che si basa su tre pilastri fondamentali, mira a rafforzare l'economia e la giustizia sociale per i Bumiputera, garantendo un monitoraggio attento della sua attuazione. La fonte di questa notizia è Berita Harian. Il piano include 12 motori di crescita e 132 iniziative per affrontare le sfide economiche attuali e future, con l'obiettivo di sviluppare una comunità Bumiputera dinamica e futuristica.