Malesia: Anwar Ibrahim offre aiuto finanziario al Libano dopo attacchi israeliani

11 Novembre 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha annunciato la disponibilità della Malesia a fornire assistenza finanziaria al Libano per sostenere le vittime degli attacchi israeliani. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la situazione umanitaria in Libano, colpito da conflitti recenti. Anwar ha sottolineato l'importanza della solidarietà internazionale in momenti di crisi, evidenziando il ruolo della Malesia come nazione impegnata nel supporto ai paesi in difficoltà. La notizia è stata riportata da Berita Harian. La Malesia, un paese del sud-est asiatico, è nota per la sua diversità culturale e il suo impegno in questioni umanitarie a livello globale.