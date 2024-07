Malesia: Anwar Ibrahim promette lotta contro corruzione e estremismo

8 Luglio 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha promesso oggi che il governo di unità non risparmierà sforzi per sradicare la corruzione e proteggere il paese da qualsiasi forma di estremismo razziale e religioso. Anwar, che è anche membro del Parlamento per Tambun, ha chiesto la fiducia e il supporto del popolo nei suoi sforzi per salvare la nazione da elementi divisivi. Ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per proteggere gli interessi di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro etnia o religione. Anwar ha anche evidenziato l'urgenza di prepararsi per l'era digitale e l'intelligenza artificiale, fornendo ai giovani le migliori risorse educative. Lo riporta il New Straits Times. Anwar ha ribadito il suo impegno a combattere i leader corrotti e a proteggere il paese da fanatici razziali e religiosi.