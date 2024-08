23 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha annunciato che il governo sta esplorando diverse strategie, tra cui la diplomazia commerciale, per migliorare l'integrazione dei mercati bilaterali e multilaterali con i paesi vicini. Anwar ha sottolineato l'importanza di facilitare il movimento di beni, capitali e tecnologie attraverso la presidenza dell'ASEAN nel prossimo anno. Ha anche evidenziato l'applicazione della Malesia per unirsi ai BRICS, che potrebbe aprire nuove opportunità di mercato per le imprese malesi, in particolare nei settori dell'olio di palma, della gomma e dell'elettronica. La notizia è stata riportata da bernama.com, che fornisce aggiornamenti autentici e completi sulle notizie in Malesia. Il governo è pronto a rivedere le politiche per incentivare investimenti e creare posti di lavoro, specialmente per i giovani malesi.