Malesia: Anwar Ibrahim promuove la governance nei progetti PIKAS

09 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha sottolineato l'importanza di applicare principi di governance rigorosi e intransigenti in ogni progetto del Piano Nazionale di Cooperazione Pubblico-Privato (PIKAS). Anwar ha evidenziato che i progetti di privatizzazione devono considerare tre aspetti fondamentali: salari, alloggi e istruzione per i figli dei lavoratori. Ha anche avvertito che, nonostante i progressi ottenuti, è essenziale non perdere di vista le fondamenta e la direzione del paese. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Il PIKAS è un'iniziativa del governo malese per promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato, mirata a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici.