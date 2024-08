Malesia: Anwar Ibrahim sostiene i diritti delle minoranze in Bangladesh

14 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha espresso il suo sostegno per i diritti delle minoranze in Bangladesh, dopo una...

14 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha espresso il suo sostegno per i diritti delle minoranze in Bangladesh, dopo una conversazione telefonica con il nuovo capo consulente del governo provvisorio, Prof Muhammad Yunus. Yunus, economista e premio Nobel, ha garantito la protezione dei diritti di tutti i cittadini, inclusi i gruppi minoritari, per promuovere la pace nel paese. Anwar ha anche offerto assistenza alla nuova amministrazione di Yunus, che ha recentemente assunto il potere dopo le dimissioni del governo della Lega Awami. La notizia è stata riportata da Berita Harian, evidenziando l'importanza delle relazioni tra Malesia e Bangladesh. Yunus, 84 anni, ha giurato come leader di un governo di transizione composto da 17 membri, in un contesto di tensioni politiche nel paese.