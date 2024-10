Malesia: Anwar Ibrahim sotto indagine per presunti interventi nella corruzione

15 Ottobre 2024_ La Polizia Reale della Malesia (PDRM) ha avviato un'indagine dopo le accuse di intervento del Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim nelle indagini della Commissione per la Prevenzione della Corruzione della Malesia (SPRM). Anwar ha dichiarato di affidarsi alla PDRM per un'indagine equa e al Procuratore Generale per eventuali azioni legali. Finora, la PDRM ha convocato rappresentanti di Bloomberg e altre persone coinvolte per chiarire la situazione. Le indagini sono in corso e il Procuratore Generale deciderà se procedere con eventuali accuse. La notizia è riportata da Utusan Borneo, un'importante fonte di informazione in Malesia, che si occupa di questioni politiche e sociali nel paese.