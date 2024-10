Malesia: Anwar Ibrahim sottolinea l'importanza della stabilità politica e della buona governance

19 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha affermato che la stabilità politica deve essere accompagnata da una buona governance per affrontare le problematiche del popolo e stimolare l'economia nazionale. Durante un incontro a Kota Kinabalu, ha evidenziato come questi elementi siano fondamentali per il progresso del Paese. Anwar ha sottolineato che la risoluzione delle questioni sociali e economiche è essenziale per il benessere della popolazione. La sua dichiarazione riflette l'impegno del governo malese nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini. La notizia è riportata da The Sunday Post. Kota Kinabalu è la capitale dello stato di Sabah, situato sulla parte orientale della Malesia, noto per la sua biodiversità e le sue bellezze naturali.