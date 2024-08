Malesia: Anwar Ibrahim sottolinea l'importanza delle relazioni con Brunei

18 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha dichiarato che le relazioni bilaterali tra Malesia e Brunei sono attualmente ai massimi storici. Durante la visita ufficiale del Principe Ereditario di Brunei, Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah, Anwar ha evidenziato l'impegno di Brunei nel rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. La presenza del Principe Ereditario è vista come un segnale forte della determinazione di Brunei a collaborare ulteriormente con la Malesia. Anwar ha fatto queste dichiarazioni dopo un pranzo ufficiale in onore del Principe, sottolineando l'unità e la leadership di Brunei. La notizia è riportata da Utusan Borneo. Brunei, ufficialmente il Sultanato del Brunei, è un piccolo Stato situato nell'Asia sudorientale, noto per la sua monarchia e le sue ricchezze derivanti dalle risorse petrolifere.