Malesia: Anwar Ibrahim terrà un discorso speciale per la Giornata Nazionale

30 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim pronuncerà un discorso speciale in occasione della 67ª celebrazione della Giornata Nazionale, che si terrà oggi pomeriggio al Putrajaya International Convention Center (PICC). Questo sarà il secondo discorso ufficiale di Anwar da quando ha assunto l'incarico nel novembre 2022 e sarà trasmesso in diretta dai media locali e sulla sua pagina Facebook ufficiale. L'evento, organizzato dal Ministero dell'Unità Nazionale, prevede la partecipazione di circa 7.000 ospiti, tra cui funzionari pubblici, pensionati e veterani, per celebrare l'indipendenza della Malesia. La celebrazione di quest'anno, con il tema 'MADANI Malaysia: Free Spirit', mira a coinvolgere 100.000 visitatori e includerà esibizioni musicali di vari gruppi. La notizia è stata riportata da bernama.com. La Giornata Nazionale è un'importante celebrazione in Malesia, commemorando l'indipendenza del paese dal dominio coloniale.