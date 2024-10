Malesia: Anwar Ibrahim tra i 500 musulmani più influenti al mondo

08 Ottobre 2024_ Anwar Ibrahim, il Primo Ministro della Malesia, è stato inserito al quindicesimo posto nella lista dei 500 musulmani più influenti al mondo. Nella categoria dei leader e politici, si è classificato al nono posto, evidenziando il suo impatto nella comunità musulmana globale. La lista è stata pubblicata dal Centro di Studi Strategici Islamici Reali, un'istituzione di ricerca indipendente con sede ad Amman, in Giordania. Tra i nomi di spicco, il re di Giordania Abdullah si è posizionato al primo posto, seguito da altre figure di rilievo come l'Emiro del Qatar e il leader supremo dell'Iran. La notizia è stata riportata da Berita Harian, un'importante fonte di informazione in Malesia. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo crescente della Malesia nel panorama politico e religioso internazionale.