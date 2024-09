Malesia: Anwar ribadisce impegno per stabilità nazionale e sicurezza pubblica

07 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha dichiarato che il governo continuerà a implementare misure per garantire la stabilità e...

07 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha dichiarato che il governo continuerà a implementare misure per garantire la stabilità e la sicurezza della nazione. Durante un incontro, ha sottolineato l'importanza di affrontare le problematiche sociali e di garantire che gli studenti svantaggiati abbiano accesso a un'istruzione di qualità. Inoltre, sono stati resi noti i risultati di un'indagine che ha portato alla penalizzazione di oltre 1.800 agenti di polizia per comportamenti scorretti dal 2023. La fonte di queste informazioni è thestar.com.my. Anwar ha anche annunciato un programma di discussione su questioni relative a Sabah e Sarawak, regioni chiave per il turismo e lo sviluppo economico della Malesia.