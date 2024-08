Malesia: Anwar ribadisce la sovranità su Pulau Batu Puteh

30 Agosto 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha affermato che non ci sarà alcuna cessione di territorio, nemmeno di un piccolo scoglio, riguardo a Pulau Batu Puteh, un'isola contesa tra Malesia e Singapore. Anwar ha sottolineato l'importanza della sovranità nazionale e ha invitato i cittadini a rimanere uniti in questo contesto. Inoltre, ha annunciato che i malaysiani dovranno ottenere un'autorizzazione per visitare il Giappone, in seguito a un nuovo piano turistico. La dichiarazione di Anwar è stata accolta con favore da diversi gruppi politici e sociali in Malesia, che vedono nella protezione del territorio un tema cruciale. La notizia è stata riportata da thestar.com.my. La questione di Pulau Batu Puteh è stata al centro di dispute legali tra Malesia e Singapore, rendendo la posizione del governo malese particolarmente rilevante.