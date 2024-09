Malesia: Approvato il Piano Strategico Putrajaya Sihat Sejahtera per la Salute Pubblica

24 Settembre 2024_ Il Comitato del Gabinetto per l'Agenda Nazionale Malaysia Sihat ha approvato oggi il Piano Strategico Putrajaya Sihat Sejahtera (PSS) come parte delle iniziative per la salute pubblica. Questo piano mira a promuovere uno stile di vita sano tra i dipendenti pubblici di Putrajaya, contribuendo così allo sviluppo del Paese. Il Vice Primo Ministro Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ha sottolineato che il PSS prevede strategie e obiettivi da raggiungere entro il 2030, con un focus sulla riduzione dei fattori di rischio per la salute. Il piano sarà avviato con una fase pilota dal 2024 al 2025, con sondaggi per valutare l'efficacia delle iniziative. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Il PSS rappresenta un passo significativo per migliorare la salute e il benessere dei dipendenti pubblici, in linea con l'approccio 'salute in tutte le politiche'.