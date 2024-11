Malesia: Armani Beauty celebra il Natale con un evento esclusivo a Kuala Lumpur

06 Novembre 2024_ Armani Beauty ha dato il via alla stagione festiva con un evento straordinario al Pavilion Kuala Lumpur, trasformando il centro...

06 Novembre 2024_ Armani Beauty ha dato il via alla stagione festiva con un evento straordinario al Pavilion Kuala Lumpur, trasformando il centro commerciale in un'esperienza di lusso con decorazioni rosse e dorate. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità e influencer, che hanno potuto esplorare le esclusive esperienze di bellezza offerte dal marchio italiano. Durante la serata, è stata inaugurata anche la nuova boutique di Armani Beauty, ristrutturata per riflettere l'eleganza senza tempo del brand. La fonte di questa notizia è pamper.my. L'evento, che si protrarrà fino al 10 novembre, invita i visitatori a scoprire la magia del regalo con un tocco di sofisticazione italiana.