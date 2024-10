Malesia: Arrestati 16 individui tra cui un CEO per violazioni della sicurezza nazionale

10 Ottobre 2024_ Sedici persone, inclusi alti dirigenti di un'azienda, sono state arrestate in Malesia ai sensi dell'Atto sulle Violazioni della Sicurezza (Misure Speciali) del 2012 (SOSMA). Tra i detenuti figura Datuk Nasiruddin Mohd Ali, CEO di GISBH, e altri leader aziendali. Le catture sono avvenute durante un'operazione che ha già portato all'arresto di 24 individui per reati legati al traffico di esseri umani e alla tratta di migranti. La notizia è stata confermata dal Direttore del Dipartimento delle Indagini Criminali di Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain, in una conferenza stampa tenutasi a Kuala Lumpur. GISBH è un'azienda malese attiva in vari settori, e le autorità stanno indagando su possibili collegamenti con attività illecite.