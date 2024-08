Malesia: Arrestato presidente di una ONG per sospetta condotta inappropriata

31 Luglio 2024_ Il presidente di un'organizzazione non governativa (ONG) che raccoglie fondi per la Palestina è stato arrestato a Kuala Lumpur per...

