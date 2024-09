Malesia: Attacco a veicoli del Malaysian Batallion in Libano durante missione UNIFIL

20 Settembre 2024_ Un video recentemente diffuso mostra un attacco a veicoli del Malaysian Batallion (MALBATT) in Libano, dove le forze malesi sono attualmente impegnate in una missione di pace. L'Angkatan Tentera Malaysia (ATM) ha confermato che l'incidente è avvenuto durante le operazioni della United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Questo evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle forze di pace malesi in missione all'estero. La notizia è stata riportata da Harian Metro, evidenziando la necessità di monitorare la situazione in Libano. Il Malaysian Batallion è una unità dell'esercito malese che partecipa a missioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.