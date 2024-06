Malesia: Aumentata la multa per inquinamento a Pasir Gudang

27 Giugno 2024_ Il Tribunale Superiore di Johor Bahru ha ordinato oggi un aumento della multa per il caso di inquinamento atmosferico a Pasir Gudang. La società P Tech Resources Sdn. Bhd. è stata condannata a pagare RM80,000 per ciascuna delle otto accuse amministrative, per un totale di RM640,000. Tra le violazioni commesse dalla società vi è il mancato rispetto delle normative ambientali. La decisione mira a rafforzare le misure contro l'inquinamento e a proteggere la salute pubblica. Lo riporta Berita Harian. Pasir Gudang è una città industriale nello stato di Johor, nota per i suoi problemi ambientali legati all'industria pesante.