27 Agosto 2024_ La polizia malese ha intensificato i controlli nei posti di blocco della Guardia di Frontiera (GOF) in tutto il Paese per contenere la diffusione dell'mpox, una malattia infettiva. Il capo della polizia ha dichiarato che queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza pubblica e prevenire focolai. Inoltre, sono in corso discussioni interagenzia per affrontare le operazioni di ricerca e soccorso in seguito a un recente cedimento del suolo a Kuala Lumpur. Le autorità stanno anche esaminando le differenze tra l'mpox e il Covid-19 per informare meglio la popolazione. La notizia è riportata da thestar.com.my. La Guardia di Frontiera è un'agenzia di polizia che si occupa della sicurezza alle frontiere e della prevenzione di crimini transfrontalieri.