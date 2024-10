Malesia: Aumento dei casi di alluvione in Selangor, Kedah e Perak

05 Ottobre 2024_ Il numero delle persone colpite dalle alluvioni in Malesia è aumentato leggermente, con l'apertura di nuovi centri di evacuazione temporanei nelle regioni di Selangor, Kedah e Perak. A Selangor, il numero di sfollati è salito a 1.195 individui provenienti da 286 famiglie, mentre in Kedah si registrano 248 persone da 80 famiglie. In Perak, il numero degli sfollati è aumentato a 121 individui da 36 famiglie, con centri di evacuazione attivi in diverse località. La fonte di queste informazioni è Harian Metro. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza alle famiglie colpite, mentre i fiumi in Kedah superano i livelli di allerta ma non sono ancora a rischio di straripamento.