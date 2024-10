Malesia: Aumento dei casi di bambini scomparsi nel paese

17 Ottobre 2024_ Il Ministro degli Interni della Malesia, Dato' Seri Saifuddin, ha rivelato che il paese registra in media due casi di bambini scomparsi al giorno, con un totale di 3847 casi dal 2020 a settembre 2024. Le motivazioni principali per le sparizioni includono la ricerca di libertà, amicizie o relazioni, oltre a malintesi familiari. Il Ministro ha sottolineato che il 96% dei bambini scomparsi sotto i 18 anni è stato ritrovato, ma dieci di loro sono stati trovati senza vita. La fonte di questa informazione è Kwong Wah Yit Poh. Saifuddin ha anche esortato i genitori a non aspettare 24 ore per segnalare una scomparsa, specialmente per i minori, e ha evidenziato che le ragazze rappresentano il 74% dei casi di scomparsa.