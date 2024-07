Malesia: Aumento dei casi di cancro durante la pandemia di COVID-19

5 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute della Malesia, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ha rivelato che i casi di cancro nel paese sono aumentati durante i due anni di pandemia di COVID-19, con 34.332 nuovi casi nel 2020 e 31.688 nel 2021. Secondo il rapporto del Registro Nazionale del Cancro della Malesia 2017-2021, i dieci tipi di cancro più comuni includono il cancro al seno, al colon, ai polmoni, al fegato e alla prostata. Il Ministero della Salute offre vari servizi di screening del cancro presso le cliniche sanitarie nazionali, tra cui il test immunochimico fecale (iFOBT) per il cancro del colon. Nel 2023, sono stati effettuati 53.679 screening per il cancro del colon e 1.701.449 donne hanno partecipato a screening per il cancro al seno e alla cervice. Lo riporta 光华日报. Il Ministero della Salute promuove attivamente stili di vita sani per prevenire il cancro, inclusi dieta, esercizio fisico, non fumare e non bere alcolici.