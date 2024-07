Malesia: Aumento dei casi di scomparsa di bambini e adolescenti nel 2024

19 Luglio 2024_ In Malesia, nel 2024 sono stati segnalati 30 adolescenti e 12 bambini scomparsi. Dal 2010, 35 bambini sono stati dichiarati scomparsi, con il più giovane di appena un anno. Il capo della polizia nazionale, Tan Sri Razarudin, ha annunciato che non è più necessario attendere 24 ore per denunciare la scomparsa di una persona cara. Alcuni casi di scomparsa sono avvolti nel mistero, come quello di una bambina di sei anni scomparsa nel 2019. Lo riporta 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh). La Malesia continua a combattere il traffico di esseri umani, con progressi riconosciuti a livello internazionale.