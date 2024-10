Malesia: Aumento dei costi per il progetto dell'autostrada a Penang

19 Ottobre 2024_ Il costo del progetto dell'autostrada a Penang, che collegherà il distretto di Gelugor a Sg. Nibong, è aumentato da 1,8 miliardi a 2 miliardi di ringgit malaysiani. Il progetto sarà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP) e coinvolgerà la PLUS (North-South Expressway) e l'unità di cooperazione pubblico-privato del Primo Ministro (UKAS), che dovranno garantire i fondi necessari. Il governatore Chow Kon Yeow ha espresso la sua speranza che l'autostrada venga completata rapidamente, sottolineando l'urgenza del progetto. Inoltre, ha accolto con favore l'annuncio della creazione di un Centro di Trasformazione Urbana (UTC) a Butterworth, che servirà meglio la comunità locale. La notizia è stata riportata da Kwong Wah Yit Poh, un'importante fonte di notizie in Malesia. Il progetto dell'autostrada è parte di un piano più ampio per migliorare le infrastrutture e i servizi nella regione di Penang.